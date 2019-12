Venezia, l'edicola spazzata dall'acqua trovata nel canale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SIMBOLOVENEZIA È adagiata sul fondo del canale della Giudecca, non distante dall'imbarcadero dei mezzi pubblici. L'edicola alle Zattere di Walter Mutti è lì, a sette metri di profondità, nella stessa posizione in cui si troverebbe se fosse in superficie: appoggiata sui propri piedistalli e in buone condizioni. Come se le acque del canale della Giudecca la stessero proteggendo e cullando da quando l'avevano voluta con sé nella notte più buia di Venezia. Con la marea che non ne voleva saperne di smettere di crescere, assestandosi a 187...