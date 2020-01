L'EMERGENZA

VENEZIA Il Ponte della Libertà che porta a Venezia completamente vuoto. Un settore di Mestre deserto: niente auto, niente bus, niente pedoni. Non un aereo, non un treno. Il palasport Taliercio, per una volta, non sarà la casa dei tifosi della Reyer, ma il rifugio per 3.500 sfollati. Sarà una mattinata surreale, su questo non ci sono dubbi. Il Bomba day di domenica, un piano mastodontico coordinato dalla prefettura di Venezia per far brillare l'ordigno trovato in un cantiere di Porto Marghera due settimane fa, si svolgerà in uno scenario da film. Un dispositivo necessario per permettere agli artificieri di disinnescare e trasportare al largo del Lido, per poi farlo esplodere in mare, quell'enorme residuo bellico da 500 libbre (226 chili), sganciato nel 44 da un aereo durante i bombardamenti americani a Marghera.

L'OPERAZIONE

Domenica il tavolo di coordinamento aprirà alle 5.30, nella sala del comando operativo nella caserma dei vigili del fuoco di Mestre. L'ultimo treno prima del blocco partirà da Santa Lucia alle 7.10, l'ultimo autobus da piazzale Roma alle 7.26. I parcheggi chiuderanno alle 7, termine ultimo per far uscire le auto. Sempre alle 7 partirà la sospensione del traffico nell'area rossa, non solo veicolare: vietato farsi trovare nella zona interdetta in auto, in moto, in bici e a piedi. Guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato metteranno a disposizione 27 pattuglie (quindi 54 uomini): da una parte si occuperanno del porta a porta dei residenti, dall'altra inizieranno i controlli anti sciacallaggio. Si aggiungeranno 140 agenti di polizia locale e 200 volontari della protezione civile, per assistere le operazioni di sgombero e per presidiare i tanti posti di blocco lungo tutto il perimetro dell'area interdetta. Le navette porteranno al Taliercio dove verrà allestito un punto ristoro per gli sfollati. Dalle 7.30, quindi, arrivato il via libera delle autorità, gli artificieri del Genio di Legnago inizieranno a disinnescare l'ordigno. Farsi trovare all'interno della zona rossa durante questa fase costringerebbe gli artificieri a interrompere l'operazione, una leggerezza che potrebbe costare anche una denuncia, quindi meglio fare attenzione. La circolazione dei treni verrà sospesa dalle 7.30 alle 12.30, quella degli aerei dalle 8.30 alle 12.30 (coinvolgerà 27 voli). Limitate, invece, le disposizioni sulla navigazione: l'unico canale completamente interdetto sarà il Brentella (quello più vicino alla bomba).

ARTIFICIERI

La seconda fase partirà quando gli artificieri avranno rimosso le due spolette (anteriore e posteriore) della bomba rendendola, quindi, inerte. A quel punto la palla passerà alla Marina Militare: l'ordigno verrà messo in acqua, in ammollo, sorretto da dei palloni galleggianti e rimorchiato dalla nave. La velocità di crociera sarà tra i 4/5 nodi all'ora, percorrerà il canale dei Petroli, passerà le bocche di porto per poi raggiungere il punto scelto per il brillamento: l'area Rada al largo di Malamocco. Il tempo previsto per raggiungere la Malamocco big cargo è tra le tre e le quattro ore (massimo). A quel punto, si procederà a preparare la bomba, che verrà imbragata con delle microcariche telecomandate a distanza e immersa a circa 8 metri di profondità (due/tre dal fondale), distanza scelta dai tecnici della Marina per limitare gli effetti di propagazione sismica post esplosione. La scelta di farla esplodere in mare, però, ha suscitato anche qualche perplessità: «Il colpo coinvolgerà una superficie ampia, distruggendo tutto ciò che c'è - spiega Adriano Sfriso, docente di Ecologia degli Ambienti costieri all'Università di Ca' Foscari- l'onda d'urto in acqua si propaga velocemente, il fondale ne risentirà di sicuro». Davide Tamiello

