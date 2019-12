CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Insultato dai fan di Zaia per le mie critiche al Mose, ma le carte dei magistrati parlano chiaro, il governatore non può far finta di niente». È quanto afferma il consigliere regionale Andrea Zanoni (Pd), «costretto» a scrivere all'ufficio stampa di Palazzo Ferro Fini per far rimuovere dalla pagina Facebook del Consiglio regionale del Veneto i post diffamatori nei suoi confronti. Zanoni aveva osato contestare Zaia: «Dopo l'ultimo allagamento di Venezia il governatore si è, ancora una volta, chiamato fuori dicendo che si tratta...