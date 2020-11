LA FESTIVITÀ

VENEZIA Sarà un pellegrinaggio vicino e diffuso, per la prima volta con il dono dell'indulgenza plenaria e senza necessità di spostamenti da casa, quello della Festa della Madonna della Salute 2020 a Venezia. Si compirà infatti attraverso la preghiera in famiglia, con delle dirette televisive, con la celebrazione nelle comunità parrocchiali. Il Papa, su domanda del patriarca Francesco Moraglia, tramite la Penitenzieria Apostolica ha concesso per la prima volta nella storia della Festa della Salute l'indulgenza plenaria per tutti i luoghi di culto. Basterà recarsi nei giorni dal 19 al 22 novembre prossimi alle solite condizioni (confessione, comunione e preghiera per le intenzioni del papa) in una qualsiasi chiesa parrocchiale, santuario o rettoriale della Diocesi, comprendendo le case di cura, le case di riposo, le cappelle delle carceri.

Ma si potrà ricevere anche da casa, guardando la televisione. La messa del giorno della festa, il 21 novembre, presieduta dal patriarca, con le autorità civili, avverrà con un numero contingentato di persone e sarà trasmessa alle ore 11 da Antenna 3 e dalla pagina Facebook di Gente Veneta; al termine della celebrazione, alle 12, vi sarà la recita della preghiera dell'Angelus, l'atto di affidamento alla Madonna della Salute in tempo di pandemia e la benedizione papale con indulgenza plenaria, concessa per l'occasione, a tutti coloro che parteciperanno in diretta all'intera celebrazione. In preparazione della Festa la Diocesi sta diffondendo un sussidio nelle parrocchie e sul web (http://www.patriarcatovenezia.it/site/madonna-della-salute-disponibili-un-sussidio-ed-altre-indicazioni-per-vivere-la-festa-in-tempo-di-pandemia/) per iniziare oggi, venerdì 13, una novena in famiglia o in parrocchia. Questo testo contiene anche l'atto di affidamento composto dal patriarca all'inizio della pandemia. Si potrà seguire il primo giorno della novena, curata dal Seminario patriarcale, con una diretta streaming alle 19.30 sulla pagina Facebook di Gente Veneta. Viene anche diffuso un pieghevole ad uso liturgico con le preghiere e le parti della messa della Madonna della Salute per favorire la celebrazione nelle parrocchie. Quest'anno non ci sarà il tradizionale pellegrinaggio dei giovani per le calli e i campi della città, in modo da vivere il momento di preghiera in sicurezza; al suo posto la Pastorale giovanile proporrà un atto di affidamento alla Madonna in basilica con diretta streaming, un evento statico, alla presenza di una piccola delegazione di giovani in rappresentanza dei ragazzi di tutta la Diocesi.

