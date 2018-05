CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Domanda numero 4: A casa, quale lingua parli la maggior parte del tempo? Segue elencazione di 13 lingue, dall'italiano al tedesco passando per arabo, indi, romeno e anche il ladino. Domanda numero 5: Oltre alla lingua indicata sopra, a casa parli frequentemente anche un dialetto (siciliano, veneto, ecc.)?. Così ieri nella prova Invalsi di matematica per le classi II e IV primaria. Solo che la domanda sul dialetto veneto ha provocato l'ira del presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Cioambetti. Perché il veneto, come...