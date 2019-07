Venezia, barche e bus: cambiano le multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SEDUTAVENEZIA Cambiano le sanzioni per i motoscafisti e i gondolieri a Venezia, ma anche per gli utenti del trasporto pubblico locale in Veneto. C'era anche questo nella Legge di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere e turismo. Il variegato pacchetto è stato approvato ieri dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli e 9 contrari.MINIMI E MASSIMILa misura sulla navigazione è stato accolto con favore dalla delegazione di...