«Venezia, accesso vietato a tempo»

IL CASOVENEZIA Il progetto per ora è tenuto sotto chiave e da definire nei dettagli. Ma l'idea c'è. Per gestire i flussi turistici, dopo i varchi fissi d'ingresso sperimentati quest'estate, il Comune sta pensando ad accessi a orario alla città: in determinati periodi dell'anno, alcune zone del centro storico di Venezia potrebbero essere chiuse per una parte della giornata. Il sindaco Luigi Brugnaro ne ha parlato ieri, nel corso di un forum internazionale tra sindaci a Palazzo Ducale e all'indomani delle ultime esternazioni che i ministri...