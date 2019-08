Veneto: un lavoratore su tre non ha le competenze giuste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Veneto: qualifiche difficili da trovare per un'assunzione su tre. Problemi anche in edilizia: secondo l'Ance Veneto Giovani non si trovano operai specializzati, capocantieri, gruisti, carpentieri.Sono le imprese del Nordest quelle che incontrano maggiori difficoltà nel reclutamento del personale come evidenzia un report a cura di ClicLavoro Veneto e Veneto Lavoro sul tema della mancata corrispondenza tra domanda e offerta e dei fattori che lo alimentano. Il fenomeno è in crescita ed è dovuto all'effetto concomitante di...