Veneto, sì all'unanimità per i tagli retroattivi ai vitalizi

IL CASOVENEZIA Sul taglio dei vitalizi a Palazzo Ferro Fini nessuno dei 51 consiglieri regionali veneti se l'è sentita non tanto di votare contro, ma se non altro di astenersi. Qualcuno avrebbe potuto optare per una astensione tecnica, cosa che gli avrebbe consentito di svolgere in aula il ruolo di correlatore del provvedimento. Ma, evidentemente, indossare i panni del difensore dei vitalizi è quantomeno impopolare. È così che ieri mattina, in Prima commissione consiliare, il provvedimento è passato all'unanimità. E il prossimo 28...