Veneto, settemila cittadini-sentinelle attivi in 67 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOPADOVA Ormai i cartelli spuntano ovunque: nelle piazze e nei giardini pubblici, davanti alle scuole e in mezzo alla campagna. Sono simili a quelli della segnaletica stradale, ma stavolta il Codice della Strada non c'entra niente. Quei segnali bianchi e gialli, con l'immagine di cinque persone che si tengono per mano, indicano la presenza del Controllo del vicinato. Padova è solo l'ultimo grande centro ad aver attivato questo progetto per la sicurezza dei proprio quartieri: in Veneto cresce mese dopo mese il numero di Comuni che si...