Veneto, scontro sui bilanci delle Ulss

I DATIVENEZIA Risparmi o tagli di servizi? A gridare (provocatoriamente) al miracolo è il consigliere regionale del Pd, Claudio Sinigaglia, di fronte ai dati del bilancio 2017 delle Ulss del Veneto. In un anno, infatti, è stato annullato un deficit di 139 milioni, passando da un disavanzo di 216,17 milioni ad appena 77,153 milioni. E se alcune Ulss mantengono il segno negativo, la maggior parte registra un utile. Come, ad esempio, Azienda Zero, in attivo di 134 milioni. Dunque: risparmi come dicono a Palazzo Balbi o tagli come teme...