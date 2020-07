IL BILANCIO

VENEZIA Nella legislatura dei record, sono tre i primatisti del Consiglio regionale. Massimiliano Barison (Veneti Uniti), Gabriele Michieletto (Zaia Presidente) e Gianpiero Possamai (Lega) hanno totalizzato il 100% delle presenze in aula: 258 su 258. Ultimo in classifica è invece il governatore leghista Luca Zaia (26, pari al 10,08%), che però è il primo per congedi, cioè assenze giustificate da impegni istituzionali. È quanto risulta dal bilancio della decima consiliatura a Palazzo Ferro Fini.

LA PRODUTTIVITÀ

Va premesso che l'assiduità nella presenza non è, di per sé, una garanzia di produttività. Ad esempio basta osservare il rendiconto delle votazioni per vedere che perfino i tre stakanovisti dell'aula non sono i più ligi nelle votazioni, dove pur registrando tassi molto ragguardevoli, vengono comunque surclassati da Alberto Semenzato (Lega) con il 98,33%. E mentre Michieletto riscuote il 97,86% delle pigiature, sia Barison (94,33%) che Possamai (93,15%) sono superati da Alessandro Montagnoli (Lega) con il 94,5% e da Andrea Zanoni (Partito Democratico) con il 95,68%, tenendo anche presente che per l'opposizione la mancata partecipazione al voto costituisce un'arma di battaglia politica. Per non dire poi della quantità di interventi effettuati e di progetti di legge o atti ispettivi presentati, un valore che prescinde dall'indice di mera presenza fisica ai lavori consiliari.

IL COMPENSO

Ad ogni modo quest'ultima, a differenza della produzione legislativa, è un dato che pesa nella quantificazione del compenso. La legge prevede infatti un emolumento onnicomprensivo mensile che va dagli 11.100 euro per il consigliere semplice, ai 13.800 per il presidente del Consiglio e della Giunta, passando per i 13.200 di vicepresidenti di gruppo o commissione e i 13.500 di capigruppo, presidenti di commissione, vicepresidenti dell'assemblea legislativa e assessori. Ebbene, indipendentemente dal ruolo svolto, è prescritta una trattenuta di 60 euro per ciascuna assenza alle sedute degli organi istituzionali. In maniera analoga, tranne che per il presidente del Consiglio e i suoi due vice, a tutti gli altri scatta il taglio di 40 euro per la mancata partecipazione ad almeno il 20% delle votazioni.

I NOMI E I NUMERI

Puntualizzato ciò, l'elenco di nomi e numeri mostra complessivamente alte percentuali di presenza, con alcune eccezioni. Come detto Zaia, le cui assenze effettive sono 28, mentre tutte le altre volte in cui non è stato visto in aula risultava in congedo, possibilità che il regolamento ammette per «malattia o gravi motivi di famiglia; missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi istituzionali; motivato impedimento». Relativamente bassi sono poi i tassi evidenziati dai consiglieri che si sono dimessi nel corso del mandato o sono subentrati durante il quinquennio. È il caso ad esempio del leghista Marino Finozzi (172), rimasto fino a giugno del 2018, quando gli è subentrato Maurizio Colman (80). Oppure del collega Luca Coletto (182), diventato sottosegretario alla fine del 2018 e rimpiazzato da Enrico Corsi (58). O, ancora, della dem Alessandra Moretti (152), passata all'Europarlamento nel luglio del 2019, quando è stata sostituita da Anna Maria Bigon (42). E, infine, della staffetta all'interno di Fratelli d'Italia sempre in conseguenza del voto europeo: dal febbraio scorso, fuori Sergio Berlato (237) e dentro Joe Formaggio (19). Per tutti gli altri, il tasso di presenza risulta superiore ai tre quarti delle convocazioni in aula.

LE IPOTESI

Archiviata questa legislatura, ora le cifre che interesseranno di più ai consiglieri uscenti e ricandidati sono però quelle di sondaggi e proiezioni. Fibrillazione nell'area che sostiene Zaia: la lista che porta il suo cognome viene data addirittura fra 13 e 16 punti sopra quella della Lega (nel 2015 il sorpasso era stato di 5). Queste ipotesi spiegano la ressa di pretendenti per l'una anziché per l'altra, ma anche la tensione per gli sfidanti dell'attuale governatore, dal momento che la soglia minima per l'ingresso è costituita dal 3% per le singole formazioni. Ma la campagna elettorale è appena cominciata, tant'è vero che deve ancora essere pubblicato il decreto di indizione, benché sia già pronto per la firma da parte di Zaia.

Angela Pederiva

