MANOVRE

VENEZIA Nella Lega di Luca Zaia si sta cullando il sogno del colpaccio: fare man bassa di voti alle prossime elezioni regionali e, grazie alla legge veneta che al maggioritario abbina un pizzico di sistema proporzionale, fare incetta di seggi. Lasciandone, di conseguenza, pochissimi alle opposizioni. È per questo che la Lega sta prendendo in considerazione l'ipotesi di correre da sola e solo in un secondo momento stringere un accordo con il resto del centrodestra, cioè Forza Italia e Fratelli d'Italia. Un patto segreto, magari davanti a un notaio, con l'obiettivo di ottenere 33 seggi sui 51, più altri 6-7 tra forzisti e Fratelli. Al M5s e alla sinistra resterebbero a quel punto solo briciole, appena una decina di consiglieri, troppo pochi anche per garantire la partecipazione attiva a tutte le commissioni.

IL MECCANISMO

Per spiegare il disegno leghista - e una anticipazione l'ha data l'assessore Roberto Marcato con una intervista al Gazzettino - bisogna capire come funziona la nuova legge elettorale, quella riformata nel 2012 (la numero 5) e successivamente modificata nel 2018 (la numero 19). Premessa numero uno: il Veneto ha scelto un sistema maggioritario, ha deciso cioè di garantire la governabilità anche se non si ottiene la maggioranza assoluta perché scatta un premio in termini di seggi. Esempio: se una coalizione vince ma prende meno del 40% dei voti, avrà comunque il 55% dei seggi. Cioè 27 su 49. E qui va detto che il consiglio regionale è composto da 49 membri più il governatore eletto più il candidato governatore arrivato secondo; la formula è 49 + 1 + 1. La volta scorsa, nel 2015, per avere il 60% dei seggi bisognava superare il 50%. Adesso, per avere il 60% dei seggi - cioè 29 scranni che fanno 30 con il governatore eletto - basterà superare il 40% dei consensi.

LA QUOTA PROPORZIONALE

Ma cosa succede se una coalizione è capace di prendere da sola la maggioranza assoluta? Dopo il 50% di consensi, scatta il sistema proporzionale. L'esempio è quello delle Europee 2019 con la simulazione effettuata dall'Osservatorio elettorale: un anno fa la coalizione di centrodestra prese in Veneto il 62,7%; fossero state elezioni regionali, avrebbe avuto 32 seggi, 33 contando anche il governatore.

Ebbene, forte dei sondaggi e del gradimento di Luca Zaia, sempre al primo posto tra i governatori d'Italia più amati, la Lega è convinta la prossima primavera di ottenere oltre il 50% dei voti anche correndo da sola, senza gli alleati. Si ripeterebbe lo schema del 2015: primo partito la Lista Zaia, poi la Lega e, se sarà presentata, la lista degli amministratori scelti direttamente dal governatore. Ma se con queste tre liste Zaia prendesse 32 seggi (33 con lui), perché spartirli anche con gli alleati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia? Perché non correre separati e allearsi successivamente lasciando al M5s e al Pd una manciata di scranni?

LE PERPLESSITÀ

Ovviamente gli alleati da questo orecchio non ci sentono. Intanto perché dovrebbero trovare un candidato governatore perdente (passa solo quello che arriva secondo, a meno che, come il pentastellato Jacopo Berti nel 2015, non si candidi anche come consigliere) e poi perché non sarebbe facile spiegare agli elettori le ragioni della separazione. È vero che in casa della Lega l'idea è di proporre un patto post voto, ma c'è chi ricorda che anche Salvini nel 2018 aveva chiesto a Berlusconi e alla Meloni di andare dal notaio per garantire che nessuno facesse salti verso gli avversari, salvo poi far nascere il governo giallo-verde. Insomma, gli alleati sarebbero anche tentati dalla corsa solitaria, se non altro per dire in campagna elettorale quel che realmente pensano del reame zaiano, ma non si fidano. Passasse l'idea del colpaccio, invece, la Lega potrebbe pescare anche tra le seconde e terze file visto che è passata la modifica della legge che prevede che gli assessori si dimettano da consiglieri regionali (ma c'è la clausola di garanzia a suo tempo chiesta da Maurizio Conte: se all'assessore viene poi ritirata la delega può rientrare in consiglio e ad andarsene a casa è chi aveva preso il suo posto). Ma c'è anche un'altra variabile: al di là degli accordi nazionali, siamo sicuri che a Matteo Salvini convenga un Luca Zaia così forte da fare a meno degli alleati?

Tant'è, mentre Zaia tace, gli alleati sono già alle prese con le liste. In Forza Italia certe le candidature di Michele Celeghin e Otello Bergamo a Venezia, Maurizio Conte a Padova, Fabio Chies a Treviso, mentre a Belluno si corteggia Dario Bond.

Alda Vanzan

