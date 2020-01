L'INAUGURAZIONE

BELLUNO Belluno non è periferia. Un nodo la lega, da ieri, a Roma e Milano. A stringerlo è l'hub Veneto delle Dolomiti di Luiss Business School che, all'ombra delle montagne, ha aperto la sua terza sede italiana. Il nuovo polo di alta formazione e ricerca applicata nell'area del business e management, quindi, da Belluno lancia la sfida: diventare per l'intero Nord Est il riferimento dell'imprenditoria che non si siede e crede nella formazione permanente, rendendosi in tal senso competitor della forza centripeta di Milano. «L'hub risponde alla logica dell'incontro, tra pubblico e privato, realizzato a tempo di record ha affermato al taglio del nastro Luigi Abete, presidente di Luiss Business School . L'hub darà nuovo slancio a questa regione, il grazie va a Belluno, alle sue imprese che ci hanno dato risposta reattiva e positiva. Oggi bisogna essere inclusivi, perché è finito, se mai c'è stato, il tempo di Mandrake».

LA RICADUTA

Nessun dubbio sulla ricaduta positiva sul territorio da parte del governatore Luca Zaia: «Perché la Luiss non è marchio da poco, è valore aggiunto nel nostro distretto industriale diffuso». Lorraine Berton, la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti da lui definita «un mastino», ha concordato: «Le nostre terre alte da troppo tempo sono trascurate dalla politica, non possiamo permettercelo più. Le imprese hanno dato. Ora chiedono infrastrutture e banda larga». Soddisfatto dell'operazioone, promossa in collaborazione con il Comune e la Provincia di Belluno, il Comune di Feltre e il Consorzio Bim Piave, anche Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria e di Luiss: «Persone al centro della società, manager al centro dell'economia. Ci sono persone che, davanti ad una novità, si chiedono: perché? E ce ne sono altre che, invece, dicono: perchèé no?. È la risposta alle sfide che fa la differenza».

LA BUSINESS SCHOOL

Le iscrizioni sono aperte: già una trentina coloro i quali hanno dato adesione ad uno dei corsi proposti. La scelta non manca. Ecco i master universitari di primo livello, full-time, al via da ottobre, ma anche i programmi con frequenza part-time o nel weekend rivolti a manager, imprenditori e professionisti orientati allo sviluppo di competenze funzionali e di leadership, che inizieranno già in marzo. Costo? Dai 3.900 ai 16.000 euro, più Iva. Ia sede è nello storico Palazzo Bembo, già seminario vescovile e ospedale civile, oggi edificio fresco di ristrutturazione. Presente, per sostenere l'iniziativa, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha giocato, a parole, sul suo legame particolare con la terra bellunese. «Comprerà casa a Belluno?», la domanda postagli, simpaticamente, dal moderatore della mattinata, il giornalista Sebastiano Barisoni di Radio 24. A margine dell'inaugurazione della Luiss Businss School, il discesista Kristian Ghedina ha offerto un suo parere sul legame tra alta formazione e sport: «L'unione della teoria alla pratica è un sistema applicabile in ogni campo. Per riuscire, come nello sport, serve la dote e l'estro, poi il lavoro e l'impegno. Che conta, alla fine, è la combinazione della tecnica e della capacità di saperla applicare».

Daniela De Donà

