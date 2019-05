VENETO BELLUNO Lo spirito della tempesta Vaia, classificata tra le cinque più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENETOBELLUNO Lo spirito della tempesta Vaia, classificata tra le cinque più distruttive degli ultimi trent'anni in Europa, è entrato a piene mani nella stesura del programma 2019 di interventi di difesa idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale della Regione Veneto. Oltre 100 pagine per riassumere un dissesto che dalle montagne scende al mare senza portare più quei detriti preziosi per impedire il drammatico arretramento dei litorali. Ogni anno servono costosi ripascimenti per compensare ciò che a monte è trattenuto dalla opere...