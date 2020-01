Veneto Banca, in 12mila battono cassa ma il rimborso per il crac è impossibile

IL FALLIMENTO

VENEZIA Oltre 12mila insinuazioni al passivo, richiesta danni anche alla società di revisione, in vendita opere d'arte per 14,1 milioni.

I commissari liquidatori di Veneto Banca - Alessandro Leproux, Giuliana Scognamiglio e Giuseppe Vidau - hanno fatto il punto della loro attività nel 2019, anno caratterizzato da un passo avanti decisivo: la bocciatura del ricorso presentato dall'ex Ad e direttore generale Vincenzo Consoli contro l'insolvenza da parte della Corte d'Appello di Venezia avvenuta il 18 dicembre dell'anno scorso, un passaggio che ha aperto la porta all'inchiesta per bancarotta da parte della Procura di Treviso e che ha portato i commissari ad avviare le operazioni finalizzate alla predisposizione della relazione informativa secondo la legge fallimentare.

La seconda informativa sintetica depositata nei giorni scorsi fotografa ancora la situazione dell'attivo a fine 2018 che vede attività residue per 3.769,7 milioni, più di due miliardi in meno rispetto alla fine del 2017. Si evidenzia che sono state completate le attività di censimento e classificazione delle oltre 12mila domande di istanza di insinuazione al passivo pervenute fino a ora. Ma è solo il primo passo: «L'esame delle istanze e della documentazione allegata, spesso molto copiosa, è ancora in corso» si legge nella relazione. Che porta anche un'altra avvertenza, da sottolineare per le migliaia di azionisti e creditori che hanno fatto istanza per il rimborso dei danni subiti: sarà quasi impossibile per loro avere un risarcimento da questa strada. «Per doverosa trasparenza si precisa che - tenuto conto delle passività derivanti dalla cessione a Intesa Sanpaolo degli attivi della Lca e delle informazioni rese disponibili da Amco (la società a cui è stata affidata al gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca, la ex Sga per intenderci, n.d.r.) sulla monetizzazione dei crediti diversi ceduti - non sono al momento ravvisabili concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori diversi da quelli rientranti» sostanzialmente in due categorie: lo Stato e Intesa. Il tutto con un patrimonio netto che a inizio liquidazione era negativo per 558 milioni.

Le attività finanziarie sono costituite da circa 100 «interessenze di minoranza» (partecipazioni) in società o fondi non quotati e valgono in totale 258 milioni contro i 315 di fine 2017. I crediti verso le banche sono saliti da 316 a 447 milioni in un anno, a significare che la banca, anche se in liquidazione, aveva ancora un polmone finanziario attivo. I crediti verso la clientela a fine 2018 ammontavano a 2706 milioni contro 4765 milioni di fine 2017. In questa voce sono inseriti i crediti deteriorati (scaduti, inadempienze probabili e sofferenze) esclusi dalla cessione a Intesa Sanpaolo (l'istituto che ha assorbito le attività sane di Veneto Banca e Popolare Vicenza) al netto degli incassi conseguiti nel periodo. Si tratta di 2519 milioni al netto di una svalutazione di 1939 milioni basata sulle stime dei recuperi netti. Voce suscettibile di variazioni in corso d'opera. Nell'attivo anche una serie di partecipazioni in via di cessione e le immobilizzazioni materiali, «integralmente costituite da opere d'arte è in fase di avvio il processo di vendita». Valore a libro: 14,1 milioni.

Si spera forse di ottenere di più dall'azione di responsabilità contro ex amministratori, sindaci e direttore generale fino al 26 aprile 2014. Il 29 marzo dell'anno scorso è stata inviata alla società di revisione una lettera di richiesta di risarcimento danni. Ma anche in questo caso si prevedono tempi lunghi per incassare qualcosa.

