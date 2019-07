Veneto Banca, così Consoli è rimasto a processo da solo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA Inchiesta Veneto Banca, la svolta che ha portato alla richiesta di archiviazione per l'ex presidente Flavio Trinca probabilmente è arrivata con l'interrogatorio del 26 giugno scorso. Davanti al pm Massimo De Bortoli, titolare delle indagini per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, Trinca ha raccontato come veniva governata quella banca oggi finita in liquidazione e di come il suo ruolo di presidente fosse puramente istituzionale, di rappresentanza. Trinca non aveva deleghe operative, quindi non poteva...