Veneto, arriva il consigliere supplente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFORMAVENEZIA Consigliere regionale? No, consigliere supplente. la nuova figura istituzionale della Regione Veneto partirà dal 2020 o, comunque, dalla prossima tornata elettorale e consisterà in un consigliere potenzialmente a tempo, capace di fare l'intera legislatura o di doverla interrompere per cause non dipendenti dalla propria volontà, bensì da quella del governatore. Il supplente prenderà infatti il posto del consigliere chiamato a far parte della giunta, ma il giorno in cui quell'assessore dovesse essere scaricato dal...