Veneto, a rischio povertà in 800mila: piano da 100 milioni

EMERGENZATREVISO Sono 800mila i veneti a rischio di povertà. Oltre il 16% dei quasi 5 milioni di abitanti. Si tratta di persone che riescono ad arrivare alla fine del mese solamente tagliando una serie di spese importanti, a partire da quelle per le visite mediche più costose. Non è tutto. Il 6,1% dei cittadini vive in condizioni di povertà relativa. La Regione è la prima a saperlo. Per questo ha lanciato un piano di contrasto alla povertà, valido fino al 2020, che metterà complessivamente in movimento risorse per quasi 100 milioni di...