Venetisti e sinistra, i blocchi anti-Zaia

VERSO LE REGIONALIVENEZIA Da una parte il Partito dei Veneti, dall'altra il manifesto Veneto 100% sostenibile. Luca Zaia non ha ancora sciolto la riserva sulla propria ricandidatura alle Regionali 2020, ma a Palazzo Ferro Fini tutti danno per scontato che sarà comunque lui l'avversario da battere. Così i venetisti pensano a un blocco territoriale in stile Südtiroler Volkspartei, mentre a sinistra continua a piacere l'idea di un asse giallorosso aperto anche al mondo civico.NOVE FORMAZIONIIeri la confederazione di Grande Nord ha annunciato...