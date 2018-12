Veneti liberi punta al 2020 «La Lega non è imbattibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOVENEZIA «La nostra terra merita di più»: è l'appello lanciato dal gruppo Veneti liberi, sorto sulla scia della campagna per l'astensione a quello che era stato definito «il referendum-truffa sull'autonomia». Non a caso a raccogliere il grido del portavoce Stefano Poggi sono stati ieri, a Palazzo Ferro Fini, alcuni consiglieri regionali in linea con quella posizione: Graziano Azzalin (Partito Democratico), Patrizia Bartelle (Italia in Comune), Cristina Guarda (Moretti Presidente) e Piero Ruzzante (Liberi e Uguali). «Pensiamo che...