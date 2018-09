Vendemmia, il record è del Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PREVISIONIVENEZIA Nelle vigne è tempo di vendemmia, una buona raccolta all'insegna della ripresa. In tutta la penisola si stima infatti una produzione di 49 milioni di ettolitri, in aumento del 15% rispetto all'anno scorso secondo le previsioni diffuse dall'Unione Italiana Vini e Ismea. Una raccolta abbondante che mantiene l'Italia al primo posto nel mondo e fa tornare il sorriso ai viticoltori dopo l'anno horribilis, il 2017, contrassegnato dalla siccità. Quasi ovunque nello stivale si segnalano volumi in aumento e buona qualità e la...