Veleni nell'acqua, la mossa di Miteni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTETRISSINO (VICENZA) Le banche che hanno chiuso i finanziamenti e le spese sostenute per ripulire il territorio dall'inquinamento. Un intreccio di cause che ha messo in difficoltà finanziarie l'azienda. Da qui Miteni Spa ha presentato al tribunale di Vicenza la domanda per accedere al concordato preventivo in continuità aziendale. L'atto formale è avvenuto ieri, ora il giudice dovrà rispondere e l'azienda avrà tempo da quattro a sei mesi per presentare un piano di rilancio, a partire dal rientro del debito sui creditori. Sono 6,1 i...