Valvole killer, vertice contro lo stallo

IL CASOVENEZIA Un vertice sul fondo per le vittime delle valvole killer. È convocato per domani a Palazzo Balbi un incontro fra i dirigenti regionali del Sociale e dell'Avvocatura, allo scopo di superare lo stallo in cui versano i 300.000 euro fermi in cassa ormai da tre mesi, mentre alle famiglie dei malati continuano ad arrivare le cartelle esattoriali. Per sbloccare quei soldi serve una delibera, pronta in bozza, ma ancora in attesa di passare il vaglio di legittimità.LA VICENDAAll'origine della vicenda c'è uno dei più gravi scandali...