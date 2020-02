LA SENTENZA

VENEZIA Via libera ai lavori nel lago di Alleghe dopo il disastro di Vaia. A quattro mesi dall'apertura del cantiere da 8 milioni di euro, ieri è stato scongiurato il possibile rallentamento o blocco dell'attività legato al ricorso al Tar che era stato presentato da un'azienda rimasta esclusa dalla gara d'appalto. I giudici amministrativi hanno infatti respinto l'impugnazione degli atti, confermando l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese che sta operando per svuotare dai detriti e mettere in sicurezza lo specchio d'acqua bellunese.

L'INTERVENTO

Al centro della vicenda è l'intervento di pulizia del lago di Alleghe, con la relativa realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene. L'ordinanza del commissario Luca Zaia aveva previsto che la conclusione del contratto avvenisse entro il 30 settembre 2019 e aveva nominato soggetto attuatore Gianvittore Vaccari, in qualità di amministratore unico di Veneto Acque. Data l'urgente necessità dell'opera, erano stati fissati tempi stretti per la procedura di appalto, da assegnare secondo il criterio del prezzo più basso. Entro la scadenza del 18 settembre erano arrivate 86 offerte, di cui soltanto una era risultata priva della cauzione provvisoria, prescritta (a pena di esclusione) dal disciplinare di gara: quella di Cig - Costruzioni Infrastrutture Generali di Gallicchio (Potenza). Perciò il 20 settembre Veneto Acque aveva invitato la ditta a produrre la cauzione provvisoria, entro due giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione. Invece il 24 settembre la commissione di gara si era riunita nuovamente e, preso atto della mancata presentazione di quanto richiesto, aveva escluso la compagine lucana. Dopodiché erano state aperte le buste contenenti le offerte economiche ed era stato individuato quale vincitore il Consorzio Stabile Toscano di Grosseto, che nel primo anniversario della sciagura aveva potuto cominciare a lavorare.

IL CONTENZIOSO

Nel frattempo però si è arrivati al contenzioso giudiziario. Il 27 settembre Cig aveva infatti trasmesso a Veneto Acque un documento di polizza datato 24 settembre. L'azienda aveva giustificato il ritardo con il fatto che, rispetto alla richiesta di venerdì 20 settembre, erano trascorsi i giorni festivi di sabato e domenica, quindi la polizza era stata autorizzata da Generali il 24 settembre con decorrenza dallo stesso giorno, anche se poi era stata sottoscritta da entrambe le parti ed emessa in forma cartacea solo il 27 settembre. L'impresa della Basilicata sosteneva che la stazione appaltante avesse concesso «un termine eccessivamente esiguo per la presentazione della cauzione provvisoria mancante, pari a soli due giorni consecutivi» e rimarcava il fatto che «il rilascio della cauzione dipende da adempimenti rimessi a soggetti terzi, che non rientrano quindi nella immediata disponibilità della società partecipante alla gara».

LE MOTIVAZIONI

Secondo il Tar, invece, «l'assegnazione a Cig di un termine di due giorni consecutivi per la produzione della cauzione provvisoria non prodotta unitamente alla domanda di partecipazione alla gara è da ritenersi legittima». Nelle motivazioni del Tribunale amministrativo regionale, viene sottolineato che «la natura del tutto straordinaria della gara in esame, avviata per far fronte ad uno stato di emergenza e per mettere in sicurezza il territorio», così come documentato dal commissario-governatore, ha reso «ragionevole e giustificata, se non addirittura inevitabile, la previsione di un termine molto breve». Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, insieme alla domanda di subentro al Consorzio Stabile Toscano (il che avrebbe inevitabilmente rallentato i tempi del cantiere) o in alternativa di risarcimento monetario. La società Costruzioni Infrastrutture Generali è stata anzi condannata a rifondere le spese di giudizio a favore di Veneto Acque, del presidente della Regione «nella sua qualità di commissario delegato» e del Consorzio Stabile Toscano: 1.500 euro per ciascuno dei tre, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA