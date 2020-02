VENEZIA È pronto il piano del commissario Luca Zaia per il dopo-Vaia del 2020: 280 milioni per lavori e indennizzi. Ad annunciarlo è lo stesso governatore: «Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti d'acqua. Priorità assoluta va, soprattutto, al risarcimento danni. Sono circa 280 milioni di risorse che si sommano ai 468 milioni del piano 2019, che ha già reso le nostre montagne un enorme cantiere. Il piano del commissario per il 2020 è pronto, ma noi non ci siamo mai fermati. Continueremo a portare avanti, senza sosta, l'immane opera messa in campo per riportare la nostra montagna devastata da Vaia a risplendere». Il programma sarà inviato al dipartimento nazionale di Protezione Civile, che aveva liquidato i soldi. «Priorità specifica Zaia è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni a privati e attività produttive, che si sommano ai 25 milioni di euro già previsti nel piano 2019. Dei circa 45 milioni di euro destinati a opere relative al ripristino delle strade, l'intervento più importante, sul quale Veneto Strade è già al lavoro, è lo svincolo per Cibiana. È un'opera fondamentale in vista delle Olimpiadi, che puntiamo possa essere realizzata prima dei Mondiali 2021». Sarà poi finanziato anche un altro intervento di sicurezza, questa volta sul piano idraulico: in ballo sono 15 milioni, assegnati all'operazione Sorgenti Sicure. Conclude il commissario: «Si tratta di realizzare opere di ammodernamento delle opere acquedottistiche per aumentare la resilienza delle sorgenti, in caso si verifichino condizioni simili a quelle che si sono create in occasione della tempesta Vaia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA