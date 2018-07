Vaccini, 81.425 inadempienti: il 22,7% pronto a regolarizzarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MONITORAGGIOVENEZIA Sono 81.425 i bimbi e ragazzi del Veneto che non hanno assolto l'obbligo vaccinale, ma che potranno comunque frequentare il prossimo anno educativo o scolastico, se entro ieri le loro famiglie hanno dichiarato di voler mettersi in regola. Ad affermarlo è l'anagrafe vaccinale della Regione, scattando la fotografia della situazione alla scadenza già fissata dalla legge Lorenzin e ora ribadita dai ministeri della Salute e dell'Istruzione, ma con la novità dell'autocertificazione. Con il 10 luglio, infatti, è entrata in...