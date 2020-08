UNIVERSITÀ

VENEZIA Ca' Foscari vuole voltare pagina, dopo il rettorato di Michele Bugliesi che si avvia a chiudere il suo mandato alla guida dell'università veneziana. Quattro colleghi si contenderanno il posto del magnifico, professore di informatica, di cui per mesi si era parlato come possibile candidato sindaco anti-Brugnaro, che da quest'estate è invece diventato il presidente di Fondazione Venezia. I quattro in corsa - due economisti, Monica Billio e Gaetano Zilio Grandi, la prorettore vicario, ordinaria di cinese, Tiziana Lippiello, e l'oceanografo Antonio Rubino - annunciano, un po' tutti, cambiamenti sostanziali: più trasparenza e meno accentramento nelle decisioni, addirittura maggiore serenità per una comunità accademica che sarebbe sotto stress. Così almeno si legge nei programmi dei candidati, depositati ieri, dopo la chiusura formale della presentazione delle candidature. Momento atteso, per una campagna elettorale partita un po' fiacca e pesantemente condizionata dal Covid, anche nella scelta della data delle elezioni. Tradizionalmente dovevano essere fissate prima dell'estate, si terranno invece tra il 14 e il 18 settembre, rigorosamente online, come online finora è stato l'avvio del confronto elettorale. Gli unici incontri in presenza - pur con i contingentamenti di rito - si terranno proprio nelle prossime due settimane. E saranno probabilmente decisivi per orientare il voto.

I CANDIDATI

Le favorite, al momento, restano le due donne. E un rettore donna sarebbe una novità assoluta per Ca' Foscari. Entrambe di formazione cafoscarina, pur in ambiti diversi, molto legate all'ateneo. Tiziana Lippiello è il prorettore vicario di Bugliesi, in questi anni si è occupata dell'internazionalizzazione di Ca' Foscari. Originaria di San Vito al Tagliamento, classe 1962, è professore ordinario di cinese classico. Della sua possibile candidatura si parla da quasi un anno. Anche la discesa in campo di Billio - molto sostenuto dall'area economica, che così si riprenderebbe la guida dell'ateneo - era nei piani dall'anno scorso. Classe 1968, originaria di Treviso, residente a Trevignano, è professoressa di econometria (la prima donna ordinario in questo campo, precisa nel suo programma). Negli ultimi anni ha maturato una certa esperienza organizzativa, prima come direttrice del campus di Treviso, ora del dipartimento di Economia. Direttore del dipartimento di management è, invece, il secondo candidato economista: Gaetano Zilio Grandi, nato a Padova nel 1965, residente a Vicenza, ordinario di diritto del lavoro. Una candidatura, la sua, nata in contrapposizione a quella della Billio, che nel gioco delle alleanze dopo il primo turno di votazioni si era detto potesse appoggiare Lippiello. Ma a sbaragliare un po' i giochi ci ha pensato il quarto candidato, uscito allo scoperto solo a giugno: Antonio Rubino, classe 1963, nato a Formia, laureato a Napoli, con una carriera universitaria iniziata ad Amburgo in Germania e quindi approdata a Ca' Foscari, dove insegna oceanografia e climatologia.

I PROGRAMMI

É stato proprio Rubino ad invocare un cambiamento di rotta radicale per Ca' Foscari e per l'università in genere. Non a caso ha intitolato il suo programma «Dignità dei lavoratori e serenità sul luogo di lavoro: per un Ateneo più equo, solidale e democratico». Temi, in parte, ripresi anche dagli altri. Un po' tutti mettono in cantiere un cambio di statuto per una Ca' Foscari meno rettore-centrica. Nel suo programma Zilio Grandi promette «cambio di governance» e «semplificazione organizzativa». Lippiello insiste sull'internazionalizzazione, su una «Ca' Foscari ponte per il mondo». Billio punta su una «visione» per il futuro che investa su cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, innovazione digitale. Tutti affrontano il tema degli spazi, carenti, come quello della residenza per gli studenti e più in generale del rapporto con Venezia. Il primo confronto tra i quattro, martedì prossimo, a San Giobbe, dal vivo.

Roberta Brunetti

