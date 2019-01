CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una donna da 9 miliardi e 150 milioni di euro. Altro che super assessore: Manuela Lanzarin da ieri controlla oltre il 90 per cento del bilancio della Regione Veneto dovendosi occupare non soltanto di Sociale, ma anche di Sanità. Una nomina annunciata da tempo, da quando Luca Coletto si è dimesso da assessore regionale per ricoprire - era il 7 dicembre scorso - il ruolo di sottosegretario alla Salute nel governo di Conte, ma concretizzatasi solo ieri mattina quando, in giunta a Palazzo Balbi, il governatore Luca Zaia ha informato gli...