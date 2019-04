Una delle due vittime: «Mai stato fascista, volevano farci male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Uno racconta di aver sette punti di sutura e cinque giorni di prognosi, ma non ha presentato denuncia «perché vorrei chiuderla qui». L'altro non ha un referto medico, ma ha comunque presentato immediatamente denuncia «contando sul fatto che ci fosse ancora la flagranza». Alberto Bortoluzzi di 31 anni e Nicolò Calore, di 32 anni, sono le due vittime dell'aggressione capitata all'una di notte al bar Strasse di via Gritti, nel cuore di Padova. «È stato un vero agguato, punto e basta - commenta Bortoluzzi, artista e militante di Casapound...