Una banda di un solo Paese dietro i furti con l'abbraccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA I furti con abbraccio, sempre più frequenti anche a Nordest, sono opera di una vera e propria organizzazione, con sede in Romania, e raggio d'azione esteso in numerosi Paesi europei. Ne sono convinti gli investigatori veneziani, coordinati dal pm Andrea Petroni, impegnati nelle indagini su numerosi episodi verificatisi con analoghe modalità di azione.Le vittime sono sempre persone anziane, avvicinate da donne o ragazze che, incontrandole per strada, fingono di conoscerle: le salutano con grandi sorrisi e le abbracciano facendo...