Un Tonno fra le sardine «Neanch'io sono fascista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEPADOVA Gli amici d'infanzia, i vecchi compagni di università e molti colleghi di lavoro non lo chiamano mai col suo nome di battesimo. Per tutti, da sempre, Andrea Tomaello è semplicemente Tonno. Un soprannome goliardico che si porta dietro dai tempi della scuola e che risulta quanto mai azzeccato in questa piazza stracolma. Chi meglio di lui può immergersi nel grande fiume di sardine padovane muovendosi in mezzo a loro ma distinguendosi al tempo stesso? «Mi sento un pesce fuor d'acqua» scherza il ventinovenne leghista...