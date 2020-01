Un'occasione per recuperare turisti «La ripresa è lenta dopo l'acqua alta»

LE CATEGORIE

VENEZIA Il Carnevale non è solo divertimento, ma è anche la principale occasione per far girare l'economia della città nei mesi invernali. Se anche in questi giorni i visitatori non mancano, ben pochi di questi pernottano in città. Ma non mangiano neppure in ristorante, né fanno acquisti nei negozi. È il popolo degli escursionisti, che visita la città in giornata portando con sè anche il thermos con le bibite calde. Gente, insomma, che non spende. Dall'acqua alta del 12 novembre, gli alberghi della città hanno registrato una lunga serie di disdette e mancate prenotazioni e il Capodanno non è stato un giorno di festa.

«Ci stiamo impegnando al massimo per far arrivare ai turisti il giusto messaggio e informazioni corrette su Venezia - commenta Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione veneziana albergatori - Tanto è stato fatto, non solo per i nostri albergatori ma per tutto il sistema turistico della città che riguarda anche ristoranti e tutte le attività commerciali, ma la ripresa è ancora molto lenta: le prenotazioni arrivano ma non sono paragonabili a quelle degli anni precedenti, in cui a gennaio si delineava già una situazione destinata ad andare verso il tutto esaurito. Per il momento - aggiunge - le prenotazioni ricevute non ci inducono a essere ottimisti: c'è ancora molta confusione. Proprio a inizio febbraio, in collaborazione con l'Associazione stampa estera di Roma, avremo a Venezia, nostri ospiti, un centinaio di giornalisti delle testate di tutto il mondo. Visiteranno la città e racconteranno ciò che vedono, pensiamo sia il modo più rapido per far arrivare informazioni corrette ai turisti internazionali ancora spaventati dalle immagini dell'acqua alta».

Qualcosa si muove, ma non basta, come fa notare Stefania Stea, vicepresidente Ava: «Dopo il grande lavoro fatto sulla comunicazione, stanno arrivando le prenotazioni per il primo week-end, quello della festa veneziana sull'acqua. Ma la particolarità di questo Carnevale è che per la prima volta le prenotazioni sono quasi tutte di una sola notte: permanenze rapidissime e camere riservate a prezzi ribassati. Si tratta di turisti italiani o di persone che vengono a Venezia per partecipare a una particolare festa e che subito dopo ripartono». (m.f.)

