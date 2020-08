GLI INDUSTRIALI

PADOVA «La tratta dell'Alta velocità a est di Verona e fino a Venezia sia finanziata con le risorse europee per il suo alto valore strategico e venga inserita dal ministero delle Infrastrutture tra i progetti da commissariare». Secco e preciso il presidente vicario di Assindustria Venetocentro, Massimo Finco dopo che lunedì scorso il ministro Paola De Micheli, i vertici di Ferrovie, il presidente Zaia e il sindaco di Padova, Giordani, hanno firmato l'accordo per avviare la progettazione del nuovo scalo padovano compreso nell'asse ferroviario con Vicenza, valore 3 miliardi.

Finco sollecita l'inserimento fra l'elenco di opere da affidare a un commissario, sul modello Genova, che è in preparazione da parte del Ministero. Ipotesi che il ministro Paola De Mihceli aveva annunciato a Padova. Una richiesta che si affianca a quella di mettere l'Alta velocità veneta nel piano Italia veloce a cura del Mit.

Era stato proprio Finco nel settembre del 2019 a sollecitare la politica ad uscire dal torpore visto che il sistema Padova e tutto il Veneto centrale rappresentano il 40% del valore aggiunto del manifatturiero regionale. Ma sull'Alta velocità era stallo totale. La settimana scorsa invece, lo stesso giorno è stato firmato anche il contratto per la tratta Verona-Vicenza, 1 miliardo la prima tranche.

«La firma dell'addendum al protocollo di intesa per il nodo ferroviario di Padova ha il merito di fissare con definitiva chiarezza i rispettivi impegni progettuali e realizzativi rimasti a lungo ambigui, e perciò eludibili, sull'Alta Velocità da Vicenza a Padova, sulla riqualificazione dell'attuale stazione di Padova centrale, sul raddoppio del binario di Interporto o su ogni soluzione che possa incrementare la capacità di carico e movimentazione indispensabile per supportare la crescita dei traffici e valorizzare l'investimento nelle nuove gru a portale» dice Finco.

I NODI

«Nodi decisivi per la competitività e l'attrattività di tutto il Veneto centrale e rilancia, mi auguro definitivamente, il completamento di un'opera di cui oggi avvertiamo tutta l'urgenza come il Sistema ferroviario metropolitano regionale (Sfmr)». «È un esito istituzionale e un punto di chiarezza lungamente atteso, fortemente voluto e sostenuto in ogni modo e in ogni sede da Assindustria Venetocentro. Il rafforzamento della dotazione infrastrutturale e logistica è condizione imprescindibile per la ripartenza di un'area a forte vocazione manifatturiera, al crocevia dei flussi merci e passeggeri verso gli altri Paesi europei, verso i quali è rivolto il 63% delle nostre esportazioni». Ma ci sono delle condizioni da rispettare. «Deve essere fatto con un'azione determinata e continuativa, con investimenti e tempi certi, coinvolgendo i territori, a cominciare da quelli trainanti il resto del Paese, semplificando e velocizzando procedure e finanziamenti, anche con procedure eccezionali, laddove necessario, come avvenuto a Genova».

TEMPI RAPIDI

«Se le infrastrutture rappresentano davvero il volàno della nostra ripresa, i tempi lunghi dei nostri cantieri sono una palla al piede. Otto-dieci anni per l'Alta Velocità a est di Verona fino a Padova sono drammaticamente incompatibili con i tempi dell'economia e della competizione internazionale. Per questo chiediamo alla signora ministro De Micheli e al governo e per le sue competenze alla Regione, che l'Alta velocità da Verona a Venezia possa rientrare tra i progetti da finanziare attraverso il Recovery Fund e sia inserita tra quelli da commissariare per abbattere i tempi, in quanto progetto strategico, non solo per il Veneto e l'intero Paese, ma anche per l'Europa, considerato che va a completare il corridoio Mediterraneo dalla Spagna all'Ucraina».

Mauro Giacon

