Un colpo di ruspa e il Bronx va giù «Dopo l'inferno, Padova volta pagina»

LA DEMOLIZIONEPADOVA Il primo colpo mortale a quello che è stato definito il Bronx di Padova è arrivato ieri alle 10 e 15. Lo ha dato la ganascia di una ruspa con la testa di un T-Rex buono, che ha macinato il solaio di tubi e cemento dei garage sotterranei come fossero un grissino. I lavori per abbattere le sei palazzine diventate negli anni il supermercato della droga nel Veneto e il covo di centinaia di spacciatori clandestini, proseguiranno per almeno altri tre mesi. Alla fine non rimarrà che una spianata pronta per il demanio che vuole...