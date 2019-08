Un carro armato sbarca sulle Dolomiti, 75 anni dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTODOBBIACO Il suo destino di carro armato era quello di partecipare, nel 1944, al D-Day per liberare l'Europa dai nazi-fascisti ma il fato ha voluto altro. Così, anziché sulle coste della Normandia, un vecchio Sherman americano è sbarcato ora sotto le Dolomiti appena fuori Dobbiaco per raccontare con la sua presenza curiose storie di guerra mai accaduta.Lo Sherman, un carro leggero ma estremamente versatile, è entrato da questa estate a far parte del progetto Bunker museum che vede volontari al lavoro per recuperare una cintura di...