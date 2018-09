Ultrà del Monselice fanno il saluto romano al giocatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EPISODIOFOSSÒ (VENEZIA) Accade tutto nel secondo tempo della sfida domenicale di Prima categoria tra Fossò e Nuovo Monselice, come un fulmine a ciel sereno. Un giocatore esce dal campo. Un altro entra. I supporter del Nuovo Monselice vogliono tributare una ode al giocatore richiamato in panchina. Un canto ritmato che si conclude in maniera inequivocabile. Una decina di braccia tese scattano all'unisono: è il saluto romano, richiamato esplicitamente nell'inno intonato dai supporter del Nuovo Monselice che per il resto della gara si erano...