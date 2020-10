VENEZIA Ultime ore di lavoro per la Corte d'Appello di Venezia che oggi esaminerà la memoria presentata dal Movimento 5 Stelle e valuterà gli ultimi verbali giunti dai sette tribunali veneti. Il M5s contesta l'esclusione dalla ripartizione dei seggi: la soglia di sbarramento per le singole liste è 3% e quella dei grillini si è fermata al 2,69%, mentre il candidato governatore Enrico Cappelletti ha ottenuto il 3,25%. Finora l'interpretazione della legge elettorale regionale è stata di escludere le liste che non hanno raggiunto il 3%, come peraltro era capitato allo stesso M5s nel 2010. Si attende poi l'ufficialità dell'elezione tra quattro candidati della lista Zaia Presidente, tutti in ballo per una manciata di preferenze: a Treviso Nazzareno Gerolimetto avrebbe battuto Stefano Busolin e a Verona Filippo Rando sarebbe stato surclassato da Alessandra Sponda. La proclamazione degli eletti è attesa per domani, la prima seduta del consiglio regionale era stata prevista per lunedì 12 o martedì 13 ottobre. Per quanto riguarda il totogiunta, il riconfermato presidente Luca Zaia attende l'insediamento dell'assemblea consiliare prima di procedere con la nomina degli assessori. Che saranno sempre dieci, di cui uno solo dovrebbe andare a Fratelli d'Italia. In casa Lega e Zaia e Presidente rinviata anche la scelta dei vertici dei gruppi consiliari: solo dopo che si saprà chi entrerà in giunta si decideranno i capigruppo.

