LA POLEMICA

VENEZIA Una donazione al fondo che sostiene le scuole paritarie oppure una bella causa. È la possibilità - in realtà un ultimatum - che l'avvocato Massimo Malvestio ha rivolto al gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, reo, a suo avviso, di averlo diffamato. Tant'è che è scattata la diffida: «Date al fondo Lino Armellin della Fism quel che volete, si misurerà la vostra sensibilità per questi temi: io darò il doppio di quel che avrete dato voi. Ma se non vedrò la copia del bonifico entro trenta giorni nel qual caso per me la questione è chiusa vorrà dire che è proprio indispensabile scomodare un giudice».

LE ACCUSE

Tutto nasce da una conferenza stampa del gruppo consiliare regionale del Pd sulla politica sanitaria del governatore Luca Zaia. 13 febbraio, palazzo Ferro Fini. La tesi del capogruppo Stefano Fracasso e dei suoi colleghi consiglieri è che «Zaia promuove il privato commerciale speculativo» e tra i privati viene elencato il fondo Numeria riconducibile ai soci dello studio legale BM&A ovvero Bruno Barel, Massimo Malvestio e associati. Il Pd elenca: Barel detiene il 38,57% delle azioni, Malvestio il 35,76% tramite la società maltese Finpartes Limited e il presidente Vincenzo Pellegrini il 15,52%. Barel e Malvestio, sottolineato il consigliere Andrea Zanoni, sono nomi che ricorrono spesso nelle delibere di giunta per il conferimento di incarichi professionali.

Letta la cronaca di quella conferenza stampa, Malvestio dice che sono tutte falsità e chiede al Pd di fare pubblica ammenda: «Finpartes non è più socia di Numeria da oltre due anni; io non sono amministratore di Numeria da oltre otto anni; in vita mia non ho mai avuto una sola quota di un fondo gestito da Numeria; non sono più socio dello studio che portava il mio nome dal 31 dicembre 2013; non ricordo di avere avuto incarichi dalla Regione durante la presidenza Zaia se non la nomina nella commissione per l'autonomia negoziata e un unico incarico che mi fu affidato insieme alla Provincia di Trento nel gennaio 2013 per la costituzione di parte civile in un processo penale (incarico cui ho rinunciato nel 2014)».

Il Pd risponde con una lettera del capogruppo Fracasso: «Abbiamo detto all'avvocato Malvestio che i dati enunciati in conferenza stampa sono stati tratti da due notizie di stampa che non sono mai state smentite. E abbiamo ribadito che il nome di Malvestio ricorre nelle delibera di giunta di affidamento incarichi».

LA PROPOSTA

«A me interessa non essere diffamato a mezzo stampa sulla base della rappresentazione di fatti completamente falsi», ha replicato Malvestio ribadendo di non aver nulla a che fare con Numeria e dando la possibilità al Pd di cavarsela con un'offerta al fondo Lino Armellin della FISM. «Un fondo che sostiene le scuole materne che accolgono bambini certificati sostenendo i maggiori costi che ne derivano. Un'opera che aiuta i bambini, le famiglie, le scuole e le comunità dove queste scuole rendono il loro spesso insostituibile - servizio. Date quel che volete, si misurerà la vostra sensibilità per questi temi: io - è la proposta del legale - darò il doppio di quel che avrete dato voi. Un ultimo punto: se non vedrò la copia del bonifico entro trenta giorni nel qual caso per me la questione è chiusa vorrà dire che è proprio indispensabile scomodare un giudice».

Nessun commento al riguardo dal Pd.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA