Alessandro Bisato, segretario del Pd veneto, a mezzanotte e mezza passata del 15 febbraio, ha messo ai voti la candidatura di Arturo Lorenzoni: sì o no. «Un partito - dice - deve discutere, riflettere, confrontarsi. Ma alla fine deve decidere. Bisognava uscire dall'ignavia politica».

Cos'è che ha sbloccato l'impasse?

«Quando si è capito che c'era una maggioranza determinata su Lorenzoni, invece di fare ulteriori passaggi che comunque avrebbero portato al medesimo risultato, ho messo ai voti la proposta. La discussione è stata ampia, la linea era univoca anche se rappresentata da una parte con un voto di astensione».

Ma il partito si è spaccato,

«È stata una decisione presa a maggioranza, anche in altre occasioni si era arrivati a un voto in direzione, penso ad esempio quando si decise la candidatura di Bortolussi».

Una volta l'equazione era Pd uguale primarie. Stavolta le avete rinnegate.

«Io penso che, per come era stato impostato il ragionamento, non fossero più uno strumento utile. Sia chiaro, non le sto giudicando negativamente a priori».

Lei ha votato a favore di Lorenzoni.

«Il Partito Democratico ha la forza di decidere e ha dimostrato di saper uscire dalle pastoie interne. A maggioranza, è vero, ma ha deciso di aprirsi al mondo esterno, alle sardine, ai giovani dei Venerdì per il futuro».

Rinunciando a un proprio candidato il Pd non ha dimostrato debolezza?

«Potevamo tranquillamente avere un candidato unitario, ma la domanda che ci siamo posti è stata: vogliamo rappresentare un pezzo significativo di Veneto? siamo in grado di aprirci al mondo esterno? Questo non significa rinunciare alla propria identità, anzi, la vogliamo rafforzare».

Italia Viva, Azione, Psi, +Europa: scegliendo Lorenzoni li avete persi?

«Io invece penso che si possano recuperare, l'appello che avevo rivolto loro non era un ultimatum ma una apertura a confrontarsi sui temi. Noi non stiamo assolutamente derogando alla nostra funzione riformista».

Adesso cosa succede?

«Lorenzoni adesso non è il candidato presidente. Faremo un tavolo a brevissimo con le altre forze del centrosinistra, con i Verdi, i socialisti e, spero, tutti gli altri».

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA