Udine, sparatoria in centro per l'assalto alla gioiellieria

IL CASOUDINE Scene da Far West in pieno centro a Udine, in un sabato mattina d'estate che sembrava come tanti altri. Con una rapina a mano armata nella gioielleria Italico Ronzoni fra via Mercatovecchio e via Mercerie, un inseguimento e degli spari. L'epilogo è giunto nel giro di un paio d'ore, quando tutti e quattro gli uomini sospettati di far parte della banda sono stati catturati dalla Polizia.Il primo a essere bloccato, ancora sul luogo della rapina, arrestato in flagranza, è stato un 27enne, Daniele Giugliano, nato a Milano e residente...