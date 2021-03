I FEMMINICIDI

ROMA Ha ucciso la moglie e la suocera al culmine di una lite furibonda, scoppiata nel pomeriggio nel loro appartamento del quartiere San Francesco, nel cuore di Massafra, cittadina di trentamila anime, ad una ventina di chilometri da Taranto. Poi ha avvisato i carabinieri, urlando al telefono che si sarebbe tolto la vita. Ed è fuggito da quella casa, teatro del terrificante duplice omicidio.

Antonio Granata, potatore di 61 anni, ieri, sino a tarda ora, era ancora ricercato dai carabinieri. Dal luogo della strage sarebbe fuggito a bordo della sua auto, dopo aver incrociato in strada alcuni conoscenti. I militari sono piombati in forze, poco dopo le 17, in via Leonardo da Vinci, una stradina che si snoda nella parte alta della cittadina pugliese. Quando i carabinieri hanno varcato la porta dell'abitazione, sul piano della strada, si sono trovati dinanzi agli occhi una scena terribile. I cadaveri delle due donne riversi sul pavimento, in due stanze diverse. Entrambe ricoperti di sangue. Il corpo della mamma, Lorenza Addolorata Carano, di 91 anni, era in cucina. Quello della figlia, Carolina Bruno, di 65 anni, era in uno sgabuzzino. Una stanzetta nella quale la donna, probabilmente, ha tentato di rifugiarsi quando si è scatenata la furia omicida del marito.

Intorno, i segni di una lotta selvaggia, durante la quale mamma e figlia hanno cercato disperatamente e inutilmente di salvarsi. Unico segno di vita, il cagnolino di famiglia. I carabinieri lo hanno trovato rannicchiato e tremante nella camera da letto.

LA RICOSTRUZIONE

Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Massafra, con il pm di turno della procura di Taranto, Marco Colascilla Narducci. Stando ad una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, la vita quotidiana della famiglia era agitata da tempo. Con liti innescate da problematiche di natura economica. A scatenare la furia sarebbe stata una discussione sulla proprietà di quella casa in cui convivevano moglie e marito, che non hanno figli, e la suocera. I vicini avrebbero più volte udito le urla provenire dall'abitazione. Dissapori che ieri pomeriggio hanno vissuto l'ultimo tremendo capitolo. Con l'aggressione che non ha dato scampo a mamma e figlia. Le fasi del duplice omicidio sono state ricostruite sommariamente dagli esperti del Ris insieme al medico legale Marcello Chironi.

Le vittime sarebbero state assalite con un coltellaccio o con un paio di cesoie, uno degli arnesi da lavoro dell'uomo. La prima a cadere sotto i colpi dell'assassino sarebbe stata la suocera. Il suo corpo è stato trovato sul pavimento della cucina, proprio di fianco alla porta d'ingresso. Ad ucciderla un fendente, probabilmente inferto con l'attrezzo molto familiare al genero, che ha aperto una vasta e profonda ferita alla gola. Un colpo che non ha dato scampo all'anziana che è precipitata sul pavimento in una pozza di sangue. In quei tremendi secondi, la figlia probabilmente ha tentato di nascondersi. L'unica via di fuga dalla casa, però, era chiusa dal marito. Così deve essersi rifugiata nello sgabuzzino provando a chiudere a chiave la porta. Un tentativo estremo e purtroppo inutile. L'uomo non ha fatto fatica a sopraffarla e a ucciderla. Il colpo letale, a un primo esame, è molto simile a quello con il quale ha giustiziato la suocera.

L'ALLARME

A quel punto l'assassino ha chiamato i carabinieri. Ai militari ha raccontato tutto, in un lungo dialogo nel quale avrebbe spiegato anche le motivazioni di quel raptus omicida. Un colloquio drammatico al termine del quale ha annunciato che si sarebbe ucciso. Al loro arrivo, però, i militari non lo hanno trovato. E sino a ieri sera era ricercato.

Mario Diliberto

