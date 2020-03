IL CASO

ROVIGO Un piccolo terremoto per Crespino, paese di 1.800 abitanti adagiato sulla sponda polesana del Po: l'ex vicesindaco Vanessa Nicoli, leghista, è infatti indagata per fuga in caso di incidente stradale, lesioni e guida in stato d'ebbrezza. E l'incidente in questione, anzi, i due incidenti, l'investimento di un giovane in bicicletta, dopo il quale non si sarebbe fermata, ed un successivo tamponamento, da ricondursi ad un suo stato di obnubilamento dovuto ad un livello alcolemico di 2 grammi per litro, risalgono al 17 gennaio scorso. Quando ancora era il vice del sindaco Angela Zambelli, che è stata rieletta nell'ultima tornata di amministrative e che, per l'appunto, di professione fa l'avvocato.

Nata a Padova ed iscritta alla Lega dal 2015, oltre a correre alle amministrative di Crespino, la Nicoli si era candidata anche come consigliera comunale a Rovigo, raccogliendo però, appena sei preferenze. Meglio era andata a Crespino, dove era stata eletta e nominata vicesindaco con le deleghe pesanti, come Urbanistica, Edilizia, Politiche Sociali e della Famiglia, Cultura e pari opportunità, Turismo e Volontariato ed associazionismo. Il suo siluramento è arrivato il 24 febbraio scorso con un laconico decreto del sindaco Zambelli, nel quale si spiegava solo che «sono intervenute situazioni e circostanze che hanno fatto venir meno il rapporto di fiducia». Difficile pensare che le circostanze cui fa riferimento non siano legate alla vicenda del doppio incidente e della conseguente denuncia. Tuttavia, i diretti interessati, per il momento, preferiscono non dire alcunché. «Situazione delicata, preferisco non commentare nulla», taglia corto il sindaco.

Secondo quanto ricostruito, quel pomeriggio la Nicoli era al volante della propria auto e, mentre percorreva la Provinciale 4 che va da Rovigo fino ad Adria, nel tratto che attraversa Ceregnano, ha colpito un giovane che era in sella ad una bici. Un ragazzo di origini indiane, che ha riportato lesioni non banali, con una prognosi di un mese per una frattura al bacino, alla spina iliaca, ed una frattura ad un braccio, oltre ad una ferita lacerocontusa alla schiena. La 33enne, però, non si sarebbe fermata, proseguendo oltre. Ma non andando molto lontana, perché poco dopo, sempre a Ceregnano, è rimasta coinvolta in un secondo incidente, con un'altra auto, in questo caso, fortunatamente, senza feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno notato che la donna non appariva del tutto lucida e l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. In particolare le analisi del sangue, dalle quali sarebbe emerso un tasso alcolemico di circa 2 grammi per litro, ovvero quattro volte il limite massimo consentito per mettersi al volante, di 0,5 grammi per litro. I risultati sono arrivati qualche giorno fa, sembra proprio poco prima del 24 febbraio. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Ermindo Mammucci, sono comunque ancora in fase preliminare.

Francesco Campi

