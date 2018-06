«Tutti lo rifiutavano perché disabile poi questa clinica ha salvato Thomas»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Roberto è il papà di Thomas. Assieme alla moglie Orietta aveva girato gran parte delle cliniche pubbliche e private del Veneto (e non solo) in cerca di una cura. Finché è arrivato a Piove. «Lì è stato fatto qualcosa di grande. In tutti questi anni ho girato come un pazzo e ricevuto decine e decine di rifiuti perché Thomas è disabile. Nessuno però ci dava un suggerimento. Quando ci è stato consigliato di andare a Piove, è stato come aver fatto un 6 al Superenalotto. Non ho mai visto in tanti anni una disponibilità simile. Mio...