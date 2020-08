LA TRAGEDIA

AVIANO (PN) Va in vacanze alle Maldive con la famiglia e muore in mare. Un uomo di Aviano in provincia di Pordenone, Alessandro Rosignoli (nella foto con la moglie), 45 anni, è morto annegato mentre faceva il bagno non lontano dal proprio resort nella stessa giornata in cui era arrivato. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma non si esclude che all'origine della sciagura possa esserci stato un malore, considerate le comprovate capacità di nuotatore dell'uomo. A dare l'annuncio del dramma è stata la moglie, Chiara Piatti, attraverso un commovente messaggio sui social. È l'ultima foto di migliaia scattate insieme - scrive la consorte, riferendosi all'istantanea che ha pubblicato annunciando la morte del martito in cui si vede la coppia all'aeroporto, pochi istanti prima della partenza del volo -: sei mancato da poche ore e ancora siamo qui a chiederci se sia vero o se ci sveglieremo da questo orrendo incubo. È giusto che i nostri amici sappiano che questo sorriso e le solite battute non li vedranno e sentiranno più». Il messaggio si conclude con un saluto da parte dei figli (da quanto si è appreso soltanto due erano in vacanza con i genitori e hanno assistito alla tragedia): Ciao papá, ci manchi da morire. La notizia è stata accolta ad Aviano con grande dolore: la coppia aveva numerosi amici e ha sempre cercato di allargare gli orizzonti della famiglia con esperienze arricchenti sotto il profilo umano e sociale. Alessandro Rosignoli era originario del mantovano ma da tempo si era trasferito ad Aviano. Lavorava come responsabile della produzione di una società a Spilimbergo che gestisce tutti i pasti della locale casa di riposo.

