TURISMOVENEZIA Si comincia venerdì primo giugno: tre giorni di varchi presidiati dalla polizia locale per bloccare un eventuale eccesso di turisti e distribuirlo per altre parti della città. Sono i primi tre giorni di bollino nero di un'estate che a Venezia si preannuncia caldissima e non solo da un punto di vista meteorologico. In ben 55 giorni sui 94 che vanno dalla Festa della Repubblica alla Regata Storica sono previste limitazioni al turismo pendolare, destinate a inasprirsi nei fine settimana. Ieri il sindaco Luigi Brugnaro ha...