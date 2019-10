Turismo, il Veneto stanzia 2,5 milioni per le imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREVENEZIA Sedicimila cartoline con le immagini delle località più belle e lo slogan Veneto: The Land of Venice. A decidere di farle stampare è stata la Regione, con una spesa di 445,06 euro prevista in un decreto appena pubblicato sul Bur, nell'ambito delle iniziative di promozione del territorio: i cartoncini saranno distribuiti in occasione degli eventi promozionali organizzati dall'ente. Ma questa è solo una delle iniziative promosse dalla Giunta, che nella sua ultima seduta ha stanziato 2,5 milioni di euro, per l'erogazione di...