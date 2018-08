Turismo: bene i monti, male le terme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOVENEZIA Niente allarmismi, semmai ci si rimbocchi le maniche e si lavori tutti per promuovere il turismo veneto. Lo dice l'assessore regionale Federico Caner in risposta al grido d'allarme lancio dal presidente di Confturismo Marco Michielli. Caner confuta i dati: è vero che c'è un calo di visitatori, soprattutto nelle località balneari, ma siamo ben distanti dal meno 3% lamentato dagli operatori. Su un punto, però, Caner dà ragione a Michielli: «Con il costo del lavoro che abbiamo in Italia non possiamo competere con la...