Tumore grande come un pallone, paziente torna alla vita

FELTRE (BELLUNO) Giudicato inoperabile in Albania è stato invece operato con successo all'ospedale di Feltre. Un intervento compiuto in due fasi, demolitiva e ricostruttiva, grazie al quale l'uomo ha potuto liberarsi di un tumore del diametro di venti centimetri, quasi un pallone da calcio che coinvolgeva le ultime tre costole toraciche di destra, la parete addominale e il diaframma. La ricostruzione è stata fatta con la tecnologia detta scaffold che si basa sull'uso della cotenna del maiale. Una tecnica che ha permesso di coprire la voragine post-rimozione che lasciava scoperto polmone destro, fegato e intestino.

L'uomo, dopo sette giorni di ricovero, è stato dimesso. A Feltre ha riavuto la vita e le sue parole di ringraziamento sono state anche un avviso urbi et orbi ai tanti pazienti spesso insoddisfatti: «Voi avete una sanità all'avanguardia - ha detto lasciando l'ospedale - fatta di professionisti di alto livello, e di questo dovete essere orgogliosi». Parole che hanno affrancato l'impegno dei due chirurghi che si sono alternati al tavolo operatorio: Umberto Montin, direttore della Chirurgia di Feltre, e il chirurgo Mauro Dal Soler. Il primo ha demolito, il secondo ha creato un'impalcatura a sostituzione della parete toracica, addominale e diaframmatica asportate.

L'uomo, nato in Albania nel 1959, ma con fratelli e sorelle da anni integrati nella comunità feltrina, giudicato inoperabile nel proprio Paese, aveva così tentato la sorte a Feltre. L'enorme massa tumorale lo affliggeva da mesi, comprimendo organi vitali. «La nostra perplessità - spiega Monti -, non veniva tanto dalla fase demolitiva, cioè l'asportazione della massa e degli organi muscolari coinvolti, ma dalla necessità di ricostruire la parete toracica, addominale e dal tratto diaframmatico che così venivano ad essere mancanti. In nostro aiuto è arrivata la tecnologia, di fatto la disponibilità di una protesi innovativa, uno scaffold, cioè una impalcatura acellulata (senza cellule) ottenuta dall'ingegneria biologica dalla cotenna di maiale, che oltre a dare una consistenza meccanica garantisce un terreno di crescita per le cellule umane del paziente che, successivamente andranno a colonizzare questa impalcatura, permettendo una completa guarigione».

Tutto facile allora? «No per nulla - commenta il chirurgo Dal Soler - il limite di questa protesi è che per essere performante doveva essere completamente coperta e non lasciata esposta. Abbiamo utilizzato la nostra esperienza e le tecniche di chirurgia plastica nella ricostruzione dopo interventi demolitivi nei tumori mammari. Infatti, ho provveduto a peduncolizzare il muscolo gran dorsale (un muscolo della schiena che viene staccato dalle proprie inserzioni mantenendo la propria vascolarizzazione) e ribaltato a coprire l'intera protesi. Successivamente i lembi di cute sono stati suturati sopra il muscolo ricostruito, restituendo al paziente una normale conformazione e funzione muscolare».

Un risultato che ha coinvolto tutta l'équipe operatoria: una multiprofessionalità grazie alla quale è stato possibile trovare le migliori soluzioni. La soddisfazione più grande, oltre alla buona riuscita dell'intervento, è stata vedere il paziente con il sorriso e la sua riconoscenza. «Queste parole ci affrancano del nostro lavoro - afferma Dal Soler -, perché ci restituiscono l'umanità e il senso profondo di quello che facciamo ed inoltre ci fanno capire quanto sia importante la nostra sanità e non dovrebbe mai essere data per scontata».

