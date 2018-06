Tumore al seno, screening dai 45 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Scenderà a 45 anni in Veneto l'età di ingresso delle donne nel programma di screening mammografico delle Ulss. L'ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia, intervenendo a Godega di Sant'Urbano (Treviso) all'annuale incontro della delegazione di Conegliano della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), dedicato al tema della prevenzione. Una misura particolarmente attesa, nella regione in cui era scoppiata la polemica per la limitazione di visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale, a carico del...